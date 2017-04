Il copione con la compagnia "il Clan"

Al Teatro Oscar, sabato 1 aprile 2017, alle ore 21.00, sarà in scena la Compagnia di prosa e improvvisazione teatro "IL CLAN" con lo spettacolo "IL COPIONE" di Andy Ferrari. Nel corso del mese di aprile "Il CLAN" porterà in scena al Teatro Oscar di Milano, 5 diversi spettacoli di improvvisazione, taluni inediti. Si può imparare a memoria un testo teatrale che non esiste? Partendo da questa "utopia" IL COPIONE, spettacolo totalmente improvvisato, ha l'ambizioso obiettivo di far rappresentare agli attori in scena un testo inesistente imparato a memoria durante la prima parte dello spettacolo sotto la rigida guida di un regista, anch'esso ignaro del testo! Testo che poi sarà recitato nella seconda parte a memoria dagli attori, per dar totale dignità al Teatro e alle mille fatiche che gli attori fanno ogni qualvolta salgono sul palcoscenico. Cast: Fabrizio Spica, Paolo Platania, Alberto Cannizzaro, Marina Rosteghin, Diletta Tonoli Informazioni: info@teatrooscar.com - www.teatrooscar.it Tel. 02 36522916 - 02 54 55 511 Il CLAN è una compagnia di prosa e d'improvvisazione teatrale nata per mano di Andy Ferrari co-fondatore di Teatribù e da Fabrizio Spica, Marco Parisi e Matteo Caremoli, attori co-fondatori dei "Quadrifolli". IL CLAN è un "Temporary Improv Theater Company", per dirla all'inglese, visto che italiano suonerebbe tipo: "... cioè un progetto che è una "bomba" e più va avanti e più ...". Ma è molto, molto italiano. PROSSIMI APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA Un mese d'improvvisazione teatrale al Teatro Oscar SABATO 8 APRILE ORE 21.00 "GLADIATTORI" di Andy Ferrari Cast: Clavicola, Commodo64, Craparius, Corleonida, Curriculum, Fulgur, Malaka, Prudentio, Aspide Bonus Malus. GladiAttori è lo spettacolo d'improvvisazione teatrale più crudele al mondo che, in imperfetto stile romano, mette in scena il peggio di ognuno di noi, quello che realmente diventiamo quando in gioco c'è la vita. La nostra! SABATO 22 APRILE ORE 21.00 "ARRIVI & PARTENZE" di Andy Ferrari Cast: IL CLAN In una stanza scelta dal pubblico di un appartamento qualunque, in un posto qualunque, di un paese qualunque, due diverse coppie vivono contemporaneamente passato e futuro. Lo spettacolo d'improvvisazione teatrale dove tempo e trama si intrecciano indissolubilmente. SABATO 29 APRILE ORE 21.00 (primo spettacolo) "I GIALLI DELL'OSCAR" di Andy Ferrari Cast: IL CLAN Un vero Giallo da Oscar. Lo spettacolo d'improvvisazione teatrale giallo pois. Il detective senza nome è chiamato a risolvere il caso del "Furto del Secolo". Aiutato dal pubblico segue le orme dei sospettati. Riuscirà a risolvere il caso? SABATO 29 APRILE ORE 22.15 (secondo spettacolo) "LA SCIENZA DI CO" di Andy Ferrari Cast: Spica Fabrizio, Parisi Marco, Caremoli Matteo, Claudio Taroppi, Marta Penati, Diletta Tonoli. Ascoltare i propri pensieri è difficile, ascoltare la propria coscienza è molto difficile, ascoltare la coscienza degli altri è impossibile. Davvero è impossibile? Questo spettacolo d'improvvisazione teatrale ne è la risposta.