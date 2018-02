Il coro delle mani bianche del Veneto a Milano per la giornata della vita

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Concerto per la vita: la magia del Coro delle Mani Bianche per celebrare la 40° Giornata per la Vita Il Coro Mani Bianche del Veneto a Milano per l’iniziativa promossa dal Centro Ambrosiano di Aiuto alla Vita Milano, 12 Febbraio 2018 – La magia delle mani bianche rappresenta di per sé un inno alla vita: per questo il Centro Ambrosiano di Aiuto alla Vita, che da oltre trent’anni opera a Milano a sostegno di donne (e mamme) in difficoltà, insieme all’Associazione “A piccoli passi” e la Fondazione Ratti Welcher, ha organizzato, in occasione della 40esima Giornata per la Vita, il “Concerto per la Vita”, in programma per domenica 25 febbraio, dalle ore 16.30, presso il Teatro San Giovanni Battista alla Creta a Milano. E proprio il Coro Mani Bianche del Veneto, accompagnato dall’Orchestra Giovanile Diego Valeri di Campolongo Maggiore, sarà protagonista di questo emozionante concerto, il cui obiettivo è puntare i riflettori, attraverso il potere suggestivo della musica e dell’arte, su un tema importante e sempre attuale come la famiglia. Le realtà promotrici dell’evento, il CAV, l’Associazione “A piccoli passi” e la Fondazione Ratti Welcher, sono infatti accomunate dall’impegno profuso a favore della famiglia: condividono obiettivi di sostegno e di coinvolgimento concepiti non solo per aiutare concretamente le famiglie più in difficoltà, ma anche per trasformarle da meri beneficiari a soggetti attivi, risorse che possono effettivamente dare valore aggiunto alla società. Un messaggio forte, che sarà veicolato dai bambini del Coro Mani Bianche del Veneto, nato su iniziativa dell’associazione “Sei per la musica” di Castelfranco Veneto e ispirato al programma di educazione speciale ideato dal maestro J.A. Abreu negli anni ’70 del secolo scorso. Un coro integrato di bambini e adolescenti normodotati e altri con varie disabilità (uditive, linguistiche, di apprendimento e movimento) che interpretano la musica attraverso la voce e la gestualità, cantando con le mani calzate da guantini bianchi e coreografando la lingua dei segni (LIS) con espressività musicale. Scopo del programma è di utilizzare la musica come strumento di integrazione sociale, come mezzo di coinvolgimento per tutti coloro che, per motivi diversi, vivono “ai margini”. Allo stesso modo, il coro – primo e unico nel Veneto a lavorare con la tecnica del manos blancos, che prevede l’interpretazione della musica attraverso la voce e la gestualità – diventa uno spazio condiviso, una “famiglia” in cui non ci sono barriere e dove ciascuno esprime liberamente la propria individualità, pur instaurando un imprescindibile rapporto con gli altri. Un “noi” dove si può manifestare pienamente l’”Io” di ciascuno. Non solo: far parte di un coro significa anche imparare ad ascoltare, una virtù che non si può mai dare per scontata, fondamentale per favorire l’integrazione e che anche il CAV riserva quotidianamente alle persone in cerca di sostegno e aiuto. Ad accompagnare il Coro Mani Bianche del Veneto, una selezione scelta di brani eseguiti dall’Orchestra Giovanile “Diego Valeri” di Campolongo Maggiore, diretta dal professor Giuseppe Laudani, docente di educazione musicale presso l’Istituto Comprensivo Statale “D. Valeri” di Campolongo Maggiore. L’evento è a ingresso libero; le offerte saranno interamente devolute al Centro Ambrosiano di aiuto alla Vita a favore di progetti di sostegno alle donne in stato di gravidanza che versano in situazioni di particolare difficoltà. Per informazioni: Centro ambrosiano di aiuto alla Vita: 02 48701502 – info@cavambrosiano.it Ufficio stampa: Clara Collalti – Good Point srl – 3396900479 – clara.collalti@goodpoint.it