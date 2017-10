Il cortile in festa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Ecco un altro appuntamento di “Open (your) house”, progetto vincitore del Bando alle periferie (partner del progetto:TAC Teatro-Teatro Officina-City Art-Sono Musica) che vede protagonisti insieme a TAC Teatro i cortili solidali per due giornate di workshop ed eventi nei cortili di Palmanova-Cesana-Tarabella! Il programma: martedì 17 ottobre Laboratorio di scrittura_h.15-17_Cortili Solidali Laboratorio di clownerie_h.16:45-18:45_Parco Giochi mercoledì 18 ottobre Laboratorio di scrittura _ h.15-17_Cortili Solidali Laboratorio di clownerie _ h.16:45-18:45_Parco Giochi Performance itinerante_ h.19_In tutto il Cortile Concluderemo con un rinfresco ai Cortili Solidali Per info: Tac.teatro@gmail.com In collaborazione con Trick&Track, Jagorart, Ivar Mangoni e Associazione Granchio SIETE TUTTI INVITATI! TAC Teatro -Production-Pedagogical projects-integration- Promuove l'arte, la cultura e l'accesso democratico alla bellezza. www.tacteatro.wordpress.com