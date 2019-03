I Circoli Culturali Giovanni Paolo II propongono un incontro per riflettere sul fenomeno delle migrazioni partendo dalle sue radici storiche, per meglio comprendere quello che sta avvenendo oggi. L’Europa alle sue origini rappresenta l’esito di una mancata integrazione nell’impero romano: che conseguenze ha questo fatto storico sulle migrazioni di oggi e sull’atteggiamento che vediamo nei politici e nella società in Europa?

Parleranno due esperti, il Prof. Umberto Roberto, Professore Ordinario di Storia Romana presso l’Università Europea di Roma, che tratterà l’argomento dal punto di vista storico. Umberto Roberto è anche Direttore del Dipartimento di Scienze Umane e Coordinatore del cds in scienze della formazione primaria dell’Università Europea di Roma. I suoi interessi di ricerca si concentrano sui rapporti tra Roma e i barbari e il mito di Roma nella cultura occidentale. Membro del comitato scientifico di diverse riviste di argomento storico. Scrive articoli per il quotidiano Avvenire e per Lavoce.info, giornale online di informazione economica e politica. Autore di numerosi libri e pubblicazioni sulla storia antica.

Si concentrerà invece sull’aspetto sociale ordierno il Prof. Maurizio Ambrosini, Professore Ordinario di Sociologia dell’ambiente e del territorio presso la Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università degli Studi di Milano. Dal 2017 è consigliere esperto presso il CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro), è stato consulente del parlamento italiano (commissione Schengen, 2006-2008) e ha fatto parte della commissione nazionale per l’integrazione degli immigrati (2008), è responsabile scientifico del Centro Studi Medì - migrazioni nel Mediterraneo di Genova, direttore della Scuola Estiva di Sociologia delle migrazioni di Genova, ha collaborato e collabora con diverse istituzioni nazionali nel campo delle migrazioni. Autore di numerosi libri e pubblicazioni sulle migrazioni e sui diritti umani.



Presenterà Padre Luca Gallizia, L.C., Presidente dell’Università Europea di Roma

L’incontro si terrà Martedì 26 Marzo alle ore 20.00, presso la sala Falck dell’Ambrosianeum di Milano, in Via delle Ore 3.

Ingresso Libero

I Circoli Culturali Giovanni Paolo II sono un’organizzazione nata dal desiderio di realizzare un servizio alla persona e alla società umana che si esprime e si attua attraverso la creazione e la trasmissione della cultura, ispirandosi ai valori del cristianesimo e al magistero della Chiesa. I Circoli sono presenti anche nelle città di Roma, di Firenze e di Catania.

Per informazioni: lmgallizia@legionaries.org