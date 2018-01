"Il festival dell'amore": dal 9 al 14 febbraio a Base incontri, musica e party con ospiti speciali, gratis

Il festival dell'amore arriva a Base venerdì 9, sabato 10, domenica 11 e mercoledì 14 febbraio con una ricca programmazione di iniziative dedicate a "l'amore, i sentimenti, la passione come impresa. L'amore come luogo della propria epica personale", come scrivono gli organizzatori.

Musica, letture, incontri, dibattiti, cinema, installazioni, "riti d'amore" e party sono consacrati al tema dell'amore, in "uno spazio interattivo dove dichiararsi, celebrare unioni e giocare con l’amore per quattro giorni di folle passione".

Ad alternarsi sul palco artisti, filosofi e musicisti, tra cui volti noti come: Bebe Vio, Pina, Morgan, Immanuel Casto, Melissa P., Stefano Boeri, Ambra Angiolini e Arisa.

"Vogliamo affermare la potenza dei sentimenti e delle passioni e crediamo che questa sia una decisiva battaglia culturale contro il disincanto, il cinismo, la disillusione" si legge nel manifesto del festival, che per quattro giorni animerà due spazi di Base: la sala Talk, dove assistere a interventi e spettacoli, ma anche farsi foto e video per comparire nella videoinstallazione #3motiviperamare; e la sala Riti d’Amore, dove, scrivono sempre i responsabili dell'organizzazione,"puoi sposarti, tatuarti, guardare film d’amore da un letto per una notte intera, farti vestire da una stylist Motivi per un San Valentino speciale, essere nello stesso momento spettatore e attore di uno spettacolo teatrale e venire descritto dalla coppia di performer più cool di NYC".