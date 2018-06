Quarta edizione del Milano Latin Festival, un viaggio ideale nella realtà latinoamericana, dove le parole d’ordine saranno anche quest’anno: musica, concerti, balli e gastronomia dal 14 Giugno al 18 Agosto 2018 sempre ad Assago (MI).

L’edizione 2018 è dedicata al Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità dell’America Latina e Caraibica con particolare attenzione alle tradizioni folkloristiche, alla danza ed alla musica.

Come nelle edizioni precedenti, partnership con importanti istituzioni, associazioni, fondazioni edonlus operanti in Italia per l’America Latina. Inoltre, sarà presente il Salone delle Nazioni dedicato alle Rappresentanze Diplomatiche dell’America Latina, Enti ed Istituzioni.

STORICA LOCATION DA OLTRE 25 ANNI DI 15.000mq.

10 settimane di kermesse

66 giorni di festa

Diversi paesi latinoamericani omaggiati

Concerti di artisti di fama internazionale

Scuole di danza e grandi maestri di ballo

Artisti di gruppi folkloristici e DJ

Mostre fotografiche e vernissage

Ristoranti etnici e Aree degustazione

5 Piazze musicali e Cocktail bar

Discoteca / Palco Concerti

Il villaggio del Milano Latin Festival è un’importante lente d’ingrandimento sul mondo latino e un punto di riferimento straordinario per un pubblico più che eterogeneo ma accomunato dalla passione per l’America Latina: giovani e meno giovani, famiglie con bambini, latinoamericani residenti in Italia, italiani, turisti europei e provenienti da tutto il mondo, amanti dei balli latini, esperti e conoscitori o semplici curiosi!

Iniziative culturali, proposte musicali, animazione e offerte gastronomiche sono riuscite nell’intento di portare la comunità latinoamericana in Italia a ritrovarsi in un luogo di incontro e condivisione ed hanno saputo coinvolgere diverse generazioni di pubblico italiano e internazionale in quello che, sin dall’inizio, è stato presentato come un viaggio ideale nell’America Latina.

CONCERTI

Un grande palco con 1500 posti al coperto.

L’area concerti sarà per tutta la settimana il cuore pulsante del Festival.

La vetrina ideale per DJ set, musica dal vivo e animazione.

Prince Royce, Tono Rosario, Bad Bunny, Willie Colon, Lali Esposito, Daniela Mercury sono solo alcuni nomi del ricco programma di quest’anno.

GASTRONOMIA

Gusta i sapori, i profumi ed i colori della cucina latinoamericana.

Ristoranti, degustazioni, chiringuitos, caffetteria, disco e cocktails bar ti aspettano.

Una gastronomia ricca e variegata che parte da una esperienza secolare, nata dall’incontro della civiltà precolombiana con le tradizioni europee ed africane.

CULTURA E FOLKLORE

Il Salone delle Nazioni è il luogo dove approfondire la conoscenza delle straordinarie realtà che compongono l’America Latina, avvicinandosi alla sua cultura e storia. Una finestra sul mondo dell’America Latina attraverso mostre fotografiche e di pittura, artigianato e proiezione di film.

Uno spazio destinato alle Rappresentazioni Diplomatiche, Enti ed Istituzioni allo scopo di avvicinare il grande pubblico alle diverse espressioni culturali, turistiche, storiche e sociali del mondo latinoamericano.

ARTIGIANATO

Milano Latin Festival sarà colorato dall’artigianato latino con artigiani provenienti dall’America Latina.

Gli artigiani faranno conoscere la grande varietà dei prodotti etnici dei paesi d’origine, promuovendo la vendita di:

prodotti naturali

biologici ed equosolidali

per la salute e l’alimentazione.

Il Festival è anche tradizione e non mancherà di rendere omaggio ai paesi in occasione delle Feste Nazionali, celebrandone le identità storiche e culturali.