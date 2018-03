Il futuro scorre sulle note dell'acqua, una canzone con le parole dei bambini

L'EVENTO



L'acqua è alla base di tutte le forme di vita conosciute.



Un nuovo modo di ri - vedere l'acqua, ritornare a darle l'importanza che merita, dare valore alla nostra comodità di avere acqua pura che sgorga dai rubinetti di casa.

Per guidare i bambini alla comprensione di questi concetti è importante non renderli tediosi e drammaticamente pesanti.

Verrà quindi usato un metodo vecchio come il mondo: LA MUSICA.

Grazie a Pier Cortese e al progetto “Little Pier” arriveremo al cuore dei bambini e da lì lanceremo un messaggio per tutti.

L'IDEA

Scrivere con i bambini di tutta Italia la canzone dell'acqua.

Raccogliere frasi, considerazioni, pensieri, dubbi, emozioni, paure ed energia in 4 laboratori.

Le famiglie potranno prenotare fino al raggiungimento di 50 posti per laboratorio

• Lesmo (frazione Gerno) – 17 marzo 2018 – Villa Gernetto

• Milano – 24 marzo 2018 – Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci* - sala Biancamano

• Albano Laziale (Roma) – 7 aprile 2018 presso il Salone Rampante

• Battipaglia (Napoli) – 21 aprile 2018 presso Accademia Carrillon





*Grazie a Brianzacque, a partire dall’apertura della mattina, i partecipanti all’iniziativa avranno anche la possibilità di visitare liberamente il Museo.

L’evento è gratuito fino ad esaurimento posti, solo su prenotazione.

(MAX 50 Bimbi + 50 Accompagnatori)



Per info & prenotazioni cimicerecords@gmail.com

http://acquaincanto.brianzacque.it



Gli incontri saranno così strutturati:

• Dalle ore 15,30 accoglienza bambini e genitori.

• ore 16,00 – Saluto ai genitori e inizio laboratorio sull'acqua a cura di Brianzacque: i bambini potranno cimentarsi con attività ludiche ed empiriche con l'acqua e quindi apprendere, attraverso il gioco, l'importante lavoro di Brianzacque.

• Ore 16,45 – break con merenda per bambini e accompagnatori

• Ore 17,15 – inizio laboratorio a cura di Pier Cortese durante il quale i bambini apprenderanno, grazie a Little Pier, le basi per scrivere testo e musica di una canzone e dove verranno raccolte le idee per la scrittura della canzone (realizzata al termine dei 4 laboratori).

• Orario di fine laboratorio: ore 18,00

Ai laboratori potranno partecipare solo i bambini.

Conclusi i laboratori Pier Cortese si prenderà il tempo per finalizzare la canzone e produrla, con il contributo dei bambini del coro della Carrillon Accademia di Battipaglia.

LA CONCLUSIONE



La fine di questo percorso sarà una festa per tutte le famiglie (che potranno prenotare i propri posti alla mail cimicerecords@gmail.com) in cui verrà offerto il concerto illustrato di Little Pier allo Spazio Cinema Metropol di Monza, il 26 maggio 2018 dove verrà presentata ufficialmente la canzone che sarà a tutti gli effetti una sorpresa per tutti i “grandi”.

Questa nuova parte di viaggio non poteva che iniziare con la condivisione del nuovo singolo di Little Pier: “La natura ride”, tratta dal disco “Lasciateci la fantasia”, e del video magico che lo accompagna:

https://youtu.be/OFgSfv-519o

CHI SONO LE REALTA' COINVOLTE

Brianzacque



E' l’azienda pubblica che gestisce industrialmente il ciclo idrico integrato nella Provincia di Monza e della Brianza.

È nata il 12 giugno 2003 grazie all’aggregazione di numerose realtà storiche preesistenti sul territorio superando la frammentazione e le gestioni in economia

Partecipata e controllata direttamente dai comuni soci secondo il modello in house providing, BrianzAcque si occupa dell’intera filiera dell’acqua: acquedotti, fognature, depurazione. Grazie al know how, alla professionalità e ad un forte radicamento territoriale, è impegnata nella valorizzazione della risorsa idrica.

Gestore unico della Provincia di Monza e della Brianza realizza significativi investimenti per il miglioramento del sistema infrastrutturale di reti e di impianti. Si occupa del risanamento e della manutenzione di quelli esistenti. La società completa la qualità dei servizi forniti con la gestione sostenibile della risorsa idrica nel rispetto dell’ambiente. Applica e sviluppa sistemi informativi all’avanguardia, integrati e innovativi, per restare al passo coi tempi e con le nuove tecnologie che oggi cambiano e migliorano rapidamente.



L'Officina della musica e delle parole, grazie al sostegno di SIAE e di Regione Lombardia, è prima di tutto un luogo dove autori, compositori e cantautori, possono incontrarsi ed eventualmente collaborare. A disposizione un gruppo di formatori professionisti in grado di giudicare le canzoni e aiutare a migliorarle dando utili consigli sui testi, sulle melodie e sulle stesure. Gratuitamente. Officina ha cominciato a sostenere progetti che ritiene validi per il diffondersi di un ritorno alla cultura delle musica.



Pier Cortese

Musicista, cantautore e produttore artistico, Pier Cortese nasce a Roma il 23 aprile 1977.

E' padre di progetti che partono dalla musica e arrivano all’uso delle nuove tecnologie.

Da anni organizza laboratori di scrittura e masterclass per bambini.

Diventando papà è diventato anche “Little Pier”, un progetto dedicato ai bambini dai 2 ai 99 anni.

Ad aprile 2017 è uscito il secondo disco: “Lasciateci la fantasia” a cui hanno collaborato Niccolò Fabi, Simone Cristicchi, Gnut, Bianco e il coro dei bambini dell'Accademia Carillon.



Contatti:

Little Pier:

Cimice srl

Camilla Salerno – 339 66 33 331 / c.salerno@cimicerecords.itMartino Corti – 334 61 41 538 / cortimartino@gmail.com



Officina della musica e delle parole:

Guido Robustelli - Comunicazione Musicale & Progetti

348 390 60 98 / guido.robustelli@fastwebnet.it



Brianzacque:

Marco Marturano – 393 920 42 35 / martus@tiscali.it Viviana Magni – 338 7105083 / ufficio.stampa@brianzacque.it -

