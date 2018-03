"Il gatto con gli stivali": il 17 marzo al Teatro Oscar

Lo spettacolo per bambini dai 4 agli 8 anni Il gatto con gli stivali - regia di Gabriella Foletto e Daniela Monico, con Daniele Arzuffi, Erica Maganato, Gionata Soncini, musiche dal vivo di Daniele Arzuffi - andrà in scena al Teatro Oscar sabato 17 marzo 2018.

Il Marchese di Carabà sta per sposarsi con la Principessa Fiordaliso e il suo fedele Gatto, donatogli dal padre in punto di morte, gli ricorda il faticoso ma divertente percorso fatto insieme per arrivare a quel traguardo.

Il classico racconto nella versione di Perrault viene ripercorso in tutta la sua trama: un ricco e vecchio mugnaio, in punto di morte chiama a sé i suoi tre figli: al figlio maggiore lascia in eredità il suo mulino e il cavallo; al secondogenito viene lasciato il mulo e una casa di campagna; al figlio minore viene lasciato il gatto che amava tanto. Il ragazzo è triste e deluso: cosa se ne fa di un gatto?

Attraverso il commento musicale eseguito dal vivo da Daniele Arzuffi, la storia riprende vita e restituisce tutte le rocambolesche avventure dell’astuto Gatto dai grandi stivali, che dimostra la propria utilità e fedeltà con l’unico obiettivo di far felice il proprio padrone.