Il gatto nero nell'arte

Da domenica 17 novembre 2019

Vernissage ore 18.30

Fino al 10 dicembre

a cura di exfabbricadellebambole

exfabbricadellebambole

via Arimondi, 1 – 20155 Milano (cit. Bonora-Menta)

(zona Piazza Firenze)

Lunedì-venerdì 15-18 in altri giorni e orari su appuntamento

Contatti:

377.1902076 | 320.0834484

exfabbricadellebambole@exfabbricadellebambole.com

www.exfabbricadellebambole.com



Anche noi quest’anno abbiamo deciso di sostenere la Giornata Mondiale del Gatto Nero, istituita da AIDA&A il 17 novembre: lo scopo è proprio quello di combattere e superare le tante superstizioni che girano su questa bellissima tipologia di gatto.

Come associazione culturale che si occupa di arte contemporanea, abbiamo organizzato un mostra collettiva, con tema proprio il gatto nero.

Infatti il gatto è presente nell’arte di continuo: ammirato da Leonardo Da Vinci, che si divertiva a studiarlo, ritratto spesso anche da Picasso, mentre Warhol ne aveva 25, tutti di nome Sam.

Quella tra i gatti e gli artisti è una storia che dura da sempre, e la grande risposta a questa mostra è la prova che non è ancora finita.



Artisti in mostra:

Alessia ARMARI, Ingrid BALESTRO, Monia BIASIN, Giovanni BRANCIFORTE, Laura BUZZETTI, Elena COLONNA, Ferdinando FAURE, Antonino FULCI, Barbara FUMAGALLI, Carla GIOLITO, Antonio GIULIANI, Valerio GUADAGNO, Tianbaiyun LAN, Lin LI, Barbara LO FARO, Vincenzo LOPARDO, Cristina MASSULO, Alessio MENICUCCI, Marina MENSI, Stefania MIANDRO, Adriana PIAZZESE, Angela POLICASTRO, Marco RIVERA, Alice SAVINI, Enrico SERRAGLINI, Mario TARTARI, Mario TOSTO, Cesare VIGNATO