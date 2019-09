Il geometra è di casa 2019

La tua casa ha le carte in regola? Vieni a scoprirlo con noi!

il 28 settembre e il 5 ottobre



Geometri al servizio dei cittadini: due sabati di consulenze gratuite

A Milano e provincia, nei giorni 28 settembre e 5 ottobre, puoi venire ad approfondire nei nostri stand, tutto ciò che riguarda la Tua casa insieme ai geometri del Collegio Geometri di Milano.

Una prima consulenza gratuita con professionisti esperti che forniranno informazioni e consigli per ristrutturare casa, conoscere gli incentivi sul risparmio energetico, le detrazioni previste per i lavori condominiali, gli obblighi di certificazione energetica, quali sono gli aspetti da considerare se si vuole vendere casa o acquistarne una nuova, l’assistenza tecnica che è possibile ricevere per pratiche di successioni e divisioni.

I comuni aderenti all’iniziativa: sedi, orari, informazioni

Verranno allestiti 10 Gazebo a Milano e provincia per accogliere i cittadini dalle 10.00 alle 18.00

Sabato 28 settembre

Milano piazza Argentina – Paullo Parco San Tarcisio – Melegnano piazza Vittoria zona Castello – Sesto San Giovanni Via Martiri di Fani, Melzo Piazza Repubblica

Sabato 5 ottobre

Abbiategrasso cortile del Castello, Magenta Piazza Liberazione, Castano Primo piazza Mazzini, Legnano Piazza San Magno, Trezzano sul Naviglio Piazza San Lorenzo