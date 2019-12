DAL 9 AL 12 GENNAIO TEATRO LIBERO DI MILANO - IL GIOCO



... "Gli attori mantengono la scena in tensione per circa due ore senza mai far cadere il ritmo e l’azione. I dialoghi serrati della coppia, i loro tic, le loro alternanze sono disegnati con vera maestria da Alessia Sorbello e Andrea Trovato che costruiscono con la voce, i gesti e l’interpretazione, una realtà mutevole. Anna Cianca, nel ruolo della Dottoressa Z, presente o estraniata, fredda, drammatica, fragile, rigida, tenera, scostante, passionale e appassionata offre al pubblico i suoi lunghi monologhi come fossero materiali preziosi. In un susseguirsi di parole, movimenti, cambi di intensità e di direzione assiste al suo stesso “processo” quasi ne fosse l’officiante modificando, in frazioni di attimi, l’attenzione del pubblico, senza mai far perdere una battuta, una risata, un’emozione… Uno spettacolo da vedere con tutto il corpo, lasciando che ogni cosa che accade sul palco ci coinvolga e ci doni moti dell’anima e ricordi da conservare.” Isabella Moroni



Testo di Franca de Angelis

Regia di Christian Mario Angeli

Con Anna Cianca, Alessia Sorbello, Andrea Trovato

Compagnia Carmentalia

Foto di scena Giuseppe Distefano