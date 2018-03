"Il giovane Karl Marx": dal 4 al 15 aprile in anteprima allo Spazio Oberdan

Il Giovane Karl Marx - film del regista Raoul Peck, candidato all’Oscar, Premio BAFTA e Premio César per I Am Not Your Negro - verrà proiettato in anteprima al Cinema Spazio Oberdan dal 4 al 15 aprile, in occasione del 200° anniversario dalla nascita del filosofo e del 170° anniversario della pubblicazione del Manifesto.

La pellicola racconta la vita di Marx a partire dal decennio 1840-1850, periodo in cui il giovane teorico, insieme all'amico Friedrich Engels, dà vita a un movimento in grado di emancipare i lavoratori di tutto il mondo. Il Giovane Karl Marx, distribuito da Wanted in collaborazione con Valmyn, narra della nascita di un pensiero rivoluzionario, della passione politica e dell'ardore che contraddistinsero la vita di Karl Marx. A vestire i panni del giovane Marx è August Diehl, già conosciuto per i suoi ruoli in film quali Bastardi senza gloria e Salt. Di seguito gli orari delle proiezioni.

Mercoledì 4 aprile ore 21.15

Giovedì 5 aprile ore 16.30

Venerdì 6 aprile ore 21.15

Sabato 7 aprile ore 21.30

Domenica 8 aprile ore 21.15

Lunedì 9 aprile ore 17.30

Mercoledì 11 aprile ore 16

Sabato 14 aprile ore 18.45

Domenica 15 aprile ore 14.30 e ore 19.