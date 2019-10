Il grande jazz a Milano: j3po trio al bachelite clab

L'aria nel jazz sta cambiando: le contaminazioni da generi diversi, e da sonorità contemporanee hanno portato alla nascita di nuovi interessanti progetti musicali che stanno invadendo l'Europa.

A Milano questa corrente trova spazio con "Nu Wave" il nuovo format di Bachelite cLab, sotto la direzione artistica di Giuseppe Vitale e Stefano Zambon; format che promuove il nuovo jazz, frutto di contaminazioni dalla musica d'avanguardia e dai generi contemporanei, con uno sguardo sempre attento alla scena internazionale.

Venerdì 18 ottobre, "Nu Wave" presenterà infatti un ospite speciale direttamente dagli Stati Uniti: Julian Pollack aka J3po.

Julian Pollack, meglio conosciuto come J3PO, è un affermato pianista/tastierista e producer.

Descritto da "Timeout New York" come un musicista che "bilancia abilmente il virtuosismo con la tenerezza", Julian è leader di numerosi progetti personali.

Quando aveva 18 anni, si trasferisce a New York dalla città natia, Berkeley, in California, e collabora con Marcus Miller, Michael League (Snarky Puppy), Louis Cato (The Tonight Show), David Binney, The Lesson GK, Matt Chamberlain, Tim LeFebrve, Mike “Maz” Maher (Snarky Puppy), Grace Kelly, Ari Hoenig, Chris Bullock (Snarky Puppy), Nir Felder, Gil Goldstein (Esperanza Spalding), Chase Baird (Antonio Sanchez), Amanda Brown (Adele), Evan “EMAR” Marien, Grace Weber, e molti altri.

Quest'anno, Julian ha pubblicato il suo nuovo album "Small Plates", una serie di 12 brani che spazia dai ritmi lo-fi alle complesse contaminazioni d'avanguardia tra jazz ed elettronica. Ispirato dai synth analogici, l'album fonde l'amore di Julian per gli stili di produzione contemporanei di oggi, con un cenno alla tradizione jazz e alla spontaneità della musica dal vivo e dell'improvvisazione. Il suo singolo "The Crab" conta già più di un 1 milione di ascolti su Spotify.

Quest'anno ha completato la sua prima colonna sonora per il film "The Sound Of The Wind" , che sarà presentato in anteprima alla fine del 2019.

Si esibirà venerdì 18 ottobre alle 22.30 al Bachelite cLab in trio; ad accompagnarlo altri due grandi artisti: Lanny “The Ox” Reece (batteria) & Antoine Katz (basso).



Ingresso: Intero (10 euro), ridotto under 26 (5 euro)



Per info e prenotazioni

email: bachelite.eventi@gmail.com

tel: +393408919707

FB: Bachelite cLab Milano

Instagram: bachelite_clab

Gallery