Il jazz-rock del trio bobo apre martedì 5 febbraio al teatro fontana la nuova stagione dell’ah-um Milano Jazz Festival

Riflettori puntati sul Trio Bobo, il trio jazz-rock (con sfumature funky) più famoso d’Italia, in scena martedì 5 febbraio 2019 (inizio live ore 20.30; ingresso 10-15 euro) al Teatro Fontana di via Gian Antonio Boltraffio 21 (quartiere Isola a Milano) per il primo appuntamento dell’AH-UM MILANO JAZZ FESTIVAL, storica manifestazione nata nel 2000. Giunta alla sedicesima edizione, la rassegna lascia i panni del festival per trasformarsi in una vera e propria stagione musicale itinerante, con spettacoli innovativi e di altissima qualità che si terranno nel corso dell’anno in varie location del quartiere Isola. Come detto, si parte con il Trio Bobo, formazione composta da tre autentici fuoriclasse, tre giganti che miscelano sapientemente tutte le loro esperienze e le loro molteplici collaborazioni: il batterista Christian Meyer, che spazia con successo dal pop al jazz, e il bassista Faso, molto richiesto in vari contesti, costituiscono l’ossatura della sezione ritmica di Elio e le Storie Tese, mentre il chitarrista Alessio Menconi è considerato dagli addetti ai lavori e dalla critica specializzata - inclusa quella internazionale - uno dei più completi e originali in circolazione. Dotata di un impatto notevole, un groove impressionante e un sound assolutamente unico e personale, la band è capace di regalare anche episodi di raffinata eleganza, swing e momenti d’improvvisazione, grazie alle doti solistiche dei tre musicisti. Afferma Christian Meyer: «Il Trio Bobo è quel piccolo “gioco” dove possiamo ritrovarci per fare quello che amiamo. È una via di fuga che ci dà l’ossigeno e la motivazione per continuare a suonare con i nostri strumenti, cercare di migliorare musicalmente, metterci sempre alla prova. È una specie di laboratorio familiare...». Al Teatro Fontana, il Trio Bobo presenterà il recente album “Pepper Games”, alcune cover e altri cavalli di battaglia. TEATRO FONTANA, VIA GIAN ANTONIO BOLTRAFFIO 21, 20159 MILANO (quartiere Isola). INIZIO CONCERTO: ore 20.30. BIGLIETTI: 9,50 euro ridotto (over 65/under 14); 10 euro convenzionati e studenti universitari; 15 euro intero. È possibile ottenere riduzioni con AH-UM CARD, ISOLACARD e altre convenzioni, prenotando direttamente il biglietto all’indirizzo: biglietteria@teatrofontana.it Richiedi qui, gratuitamente, la tua AH-UM CARD: www.ah-um.it/profiles-add