"Il liberty a Milano", film di slow city introduce la settimana del Liberty

150 gli edifici aperti al pubblico, 120 gli itinerari e 8 mostre allestite da diversi enti fra Milano, Varese, Como, Busto Arsizio e altre città: questi i numeri della Art Nouveau Week, dedicata allo stile floreale, una forma d'arte totale che imperava all'inizio del secolo scorso e che ora è tornata in auge, anche grazie ai numerosi eventi organizzati dai suoi estimatori. Come Andrea Speziali, fondatore dell'Associazione Italia Liberty e curatore del festival, che avrà inizio lunedì 8 luglio.



Venerdì 5 luglio, alle ore 19, lo stesso Andrea Speziali presenterà la kermesse presso la Clinica Columbus, ex Villa Faccanoni Romeo, progettata dal grande architetto Sommaruga. Per l'occasione verrà anche proiettato il film di Slow City "Il Liberty a Milano" nell'edizione aggiornata, con sottotitoli in inglese.



La proiezione sarà ripetuta l'11 luglio, sempre presso la Clinica Columbus, alle ore 19, per la ricorrenza della data di nascita di Sommaruga, autore di tanti palazzi e ville Liberty tra Milano, Sarnico, Trieste e Roma. Una delle più belle realizzazioni di Sommaruga è proprio la Villa Faccanoni-Romeo che ospita l'evento e in cui si possono ritrovare le due bellissime statue di Bazzaro in marmo di Carrara, inizialmente previste per il Palazzo Castiglioni in corso Venezia. Quello che i Milanesi conoscono come "Ca' de Ciapp"....