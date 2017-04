"Il maschio inutile": dal 6 al 9 aprile all'Elfo

Dal 6 al 9 aprile all'Elfo Puccini la Banda Osiris porta in scena Il maschio inutile, con Telmo Pievani e Federico Taddia, musica e testi di Banda Osiris, Federico Taddia, Telmo Pievani.

Un'analisi esilarante e al contempo spietata della condizione maschile attuale passa in rassegna il ruolo, non proprio da protagonisti, dei maschi in natura: dalle specie di pesci in cui sono "nani parassiti", appendici dei corpi femminili, a quelle in cui le femmine si auto-fecondano o cambiano sesso.