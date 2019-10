Il matrimonio e l'inconscio

Il matrimonio è un’istituzione che cambia ma resiste nei secoli. Qual’è il segreto del matrimonio? Cosa lo rende così desiderabile per alcune e così temibile per altre? Qual’è il suo significato per l’inconscio? Risponderemo a queste domande e metteremo a fuoco in cosa consiste lo iato tra l’ideale immaginario del matrimonio e la sua realtà. Parleremo degli ostacoli interiori che portano al matrimonio fallito e del percorso soggettivo che apre la strada al matrimonio riuscito.



