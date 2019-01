Sabato 12 gennaio 2019 alle ore 21.00 presso il Teatro Pime di Milano (Via Mosé Bianchi 94) va in scena all’interno della stagione “Anteprime… e non solo!”, dopo il trascinante successo dell’ultimo anno in Italia e in Inghilterra, “Il mercante di monologhi” spettacolo scritto e interpretato dal talentuoso Matthias Martelli, per la regia di Domenico Lannuti e le musiche del Maestro Matteo Castellan.



Uno spettacolo fortunato, che è giunto in tre anni a più di 250 repliche in teatri e festival di tutta Italia.

Allievo di Dario Fo, Matthias Martelli mette in scena un’opera che, oltre ad aver vinto con due monologhi inseriti nello spettacolo (Il politico e Don Iphon) il Premio “Alberto Sordi 2014” e “Locomix 2015” ha anche vinto il premio “Uanmensciò” della Federazione Nazionale Artisti di Strada (FNAS). Viene accompagnato dal Maestro Matteo Castellan, fisarmonicista, pianista, arrangiatore e compositore, che nel suo repertorio fonde elementi di musica jazz, canzone d’autore e musica popolare.

Uno spettacolo pirotecnico con un mercante-giullare che porta sul palcoscenico una galleria di “mostri contemporanei” in cui c’è un ritmo che resta incalzante nonostante i vari cambi d’abito necessari a rendere i personaggi. Uno spettacolo che permette al pubblico di fare la sua parte, grazie all’empatia del protagonista e al divertimento generato.





Matthias Martelli è nato a Urbino nel 1986. Diplomato alla Performing Arts University di Torino, si forma con maestri quali Dario Fo, Philip Radice, Michel Margotta, Eugenio Allegri. Nei suoi spettacoli recupera tutti gli elementi tipici della satira e della tradizione giullaresca del teatro popolare, reinterpretandoli in chiave moderna. Il pubblico e le giurie lo premiano nel 2014 con il “Premio Alberto Sordi” e il Premio “Uanmansciò- FNAS” e nel 2015 con il Premio “Locomix – San Marino”.

Nel 2016 inizia il progetto di riportare in scena “Mistero Buffo” di Dario Fo, avvalendosi della regia di Eugenio Allegri. Dopo il permesso concesso dal Maestro Fo, parte un percorso che porterà alla prestigiosa coproduzione dello spettacolo da parte di Teatro Stabile di Torino e Teatro della Caduta, che lo vedrà protagonista assoluto il 13 ottobre 2017.



“Mistero Buffo” è stato inoltre presentato alla prima edizione dell’ “Italian Theatre Festival”, una rassegna teatrale tenutasi il 30 e 31 agosto a Londra, nel celebre Coronet Theatre a Notting Hill, ottenendo numerosi applausi e ovazioni.







Una produzione TEATRO DELLA CADUTA

Di e con: Matthias Martelli

Regia: Domenico Lannuti

Musiche: Matteo Castellan

Luci e fonica: Loris Spanu

Coaching fisico: Francesca Garrone

Scenografie: Officine Creative

Artist Management e distribuzione: Serena Guidelli







“ANTEPRIME... E NON SOLO!” è la nuova stagione teatrale presso il Teatro Pime di Milano nata dalla collaborazione di PianoinBilico e GecobEventi. Sulle tavole del palcoscenico del Teatro Pime, si alterneranno 11 spettacoli di diversi professionisti della scena italiana: artisti noti al grande pubblico, che hanno fatto e stanno facendo la storia del nostro teatro, accanto a compagnie di più recente formazione che operano da anni sul territorio milanese e non solo! e che proporranno anteprime esclusive dei propri lavori. Il Teatro Pime, con 600 posti in platea e un passaggio di 100.000 spettatori l'anno, si pone l'obiettivo di diventare un punto di riferimento artistico e culturale sia per la Zona 8 che per tutta la città di Milano. Uno sguardo rivolto ai giovani grazie al coinvolgimento di studenti dell’Istituto Europeo di Design, Moda e Arti Visive IED ma anche agli spettatori con l’attivazione di convenzioni con Coop e Feltrinelli.