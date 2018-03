ll mio amico Drugo al teatro Blu di Milano

ll mio amico Drugo con Gaia Baggio e Alessandra Brambilla è un libero adattamento teatrale del romanzo “Abbaiare stanca” di Daniel Pennac. Un testo straordinario narrato e agito dalla prospettiva del Cane che, abbandonato, vaga alla ricerca di una padrona da ammaestrare.

Ma prima di incontrare la piccola e capricciosa Mela e di educarla bene, deve affrontare molte avventure che lo porteranno dalla vita randagia alla brutta esperienza del canile, fino alla più terribile di tutte: l’indifferenza di Mela e l’intolleranza della sua mamma, la Spepa.

Ma come ogni storia bella che si rispetti, non manca certo in questa il lieto fine, una fine da cui tutti escono migliorati, imparando il valore dell’amicizia e del rispetto delle differenze come legge stessa dell’amicizia, della dignità, tanto dell’uomo quanto dell’animale, una dignità che passa attraverso un buon ammaestramento, che parte da se stessi prima di tutto.

Il racconto, restituito da una messinscena divertente, ironica, poetica e a volte un po’ cruda e grottesca, come la realtà, talvolta, sa essere, è adatta ai bambini del primo ciclo elementare, ma si presta a più adulte chiavi di lettura, tessendo due percorsi di formazione paralleli: quello di una bambina nei confronti del suo Cane, preso più per un capriccio che per un reale desiderio di avere un nuovo amico e quello ben più difficile di sua madre nei confronti del medesimo.

Uno spettacolo per grandi e piccini.

Uno spettacolo per chi ama gli animali e per chi imparerà a farlo.

Biglietto posto unico 7 euro - gruppo famiglia (4 persone) 20 euro per informazioni e prenotazioni info@teatroblu.org oppure 380 28 12 735