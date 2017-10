"Il mio nome è Milly": dal 7 al 22 ottobre al Franco Parenti

Dal 7 al 22 ottobre, al Franco Parenti, Gennaro Cannavacciuolo è in scena con Il mio nome è Milly, con il pianoforte Dario Pierini, il sax-contralto di Andrea Tardioli e il violoncello di Francesco Marquez.

Gennaro Cannavacciuolo racconta in musica la vita privata e la carriera della soubrette Carla Mignone, nota come Milly, dal debutto come stella dei varietà di provincia fino alle riviste patinate e i locali sfarzosi di New York.

Storie, aneddoti, flirt - come quello con il Principe Umberto- e amori disperati e non ricambiati -di Cesare Pavese- si susseguono sul palco. A calare il pubblico nell'atmosfera brani celebri come Parlami d’amore Mariù e Si fa ma non si dice e musiche di cantautori e musicisti italiani.