Teatro Linguaggicreativi e il Municipio 6 di Milano presentano all’interno delle iniziative Natale in Municipio 6:



IL NATALE DI MARGHERITA

di e con Stefania Casiraghi



Fiaba animata per bambini e famiglie

***INGRESSO GRATUITO***



Età consigliata: dai 6 ai 99 anni



QUANDO E DOVE



• Sabato 15 dicembre 2018 presso il C.A.M. La Spezia (palazzina all’interno del Parco La Spezia, civico 26/1)



Margherita è una anziana signora, dall’aspetto curato e dalla casa in ordine. Ma è molto sola. È Natale e Margherita si rallegra di non dover mettere piede fuori di casa, il suo luogo sicuro, anzi si prepara a festeggiarlo in poltrona, davanti alla tv, con il suo pasto natalizio precotto.

Quando tutto pare portare ad un polveroso e rassicurante finale ecco l’imprevisto dietro la porta. Qualcuno suona il campanello. È sera. È la vigilia di Natale.

Chi sarà mai? Lei non aspetta nessuno!

Quando guarderà oltre lo spioncino della porta e vedrà chi sta dall’altra parte, Margherita dovrà fare una scelta: fare finta di niente e continuare con la vita di sempre oppure aprire la porta e accogliere… Sono due solitudini, due bisogni, due storie diverse si incontrano, quelli di Margherita ormai rassegnata all’idea che la sua vita sta per finire e quella di una famiglia che alla vita è disperatamente attaccata.



Prenotazione obbligatoria:

biglietteria@linguaggicreativi.it

0239543699 | 3274325900