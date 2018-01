Il negozio di Altalene

Teatro Sant'Andrea

via Crema 22 Milano

Sabato 13 gennaio, ore 21.00

www.teatrosantandrea.com

info@teatrosantandrea.com

Cell. 346 6596715



SCRITTO ED INTERPRETATO DA LUCA OLDANI

MUSICATO E CANTATO DA BERNARDO SOMMANI



Avete mai pensato di vivere in altalena? e di viaggiare in altalena?Sicuramente occupa meno spazio di una casa, o di una macchina, un treno, un aereo, ma ha un problema: rimani sempre fermo. Non ti sposti, resti comunque nello stesso posto.

Ispirato a “Le città Invisibili” di Italo Calvino, “Il Milione” di Marco Polo, “Se Venezia Muore” di Salvatore Settis, “Fondamenta degli Incurabili” di Iosif Brodskij, e “Morte a Venezia” di Thomas Mann, questo spettacolo è un inno al viaggio immaginario, al viaggio dei bambini, al viaggio più grande che possiamo fare e anche il più difficile; il viaggio dentro di noi.

Un avanti e indietro continuo, supportato e amplificato da un repertorio di canzoni popolari che vanno dal 1940 al 1970. Attraverso cosa? La memoria, la più grande altalena mai costruita. Perché “i ricordi rimangono, e il restare non ha dove”.



PREVENDITE:

Da DOMENICA 7 GENNAIO

Il sabato dalle ore 17.30 alle ore 19.00

La domenica dalle ore 11.00 alle ore 12.15

presso la biglietteria del teatro

In via Crema 22



Il martedì e giovedì dalle 17.00 alle 18.00

presso la segreteria Oratorio Sant'Andrea in via Trebbia 15



IL TEATRO E’ RAGGIUNGIBILE :

Tram 9-24

Bus 65-90-91-92

MM3 Porta Romana