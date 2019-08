Il nome del pugile Jacovacci al Famedio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Leone Jacovacci, nato da padre italiano e madre congolese fu pugile italiano, campione di box, venne ostacolato dal regime fascista, per il fatto di essere nato da un matrimonio misto. Morì nel 1983 a Milano dimenticato da tutti. Un campione dello sport, un monito contro il razzismo e per questo che forse il suo nome merita di essere iscritto al Famedio di Milano. Per ricordarlo, per dargli un giusto tributo e per ricordare la vocazione tollerante di Milano.