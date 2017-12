Il paese dei ciechi e altri racconti | Presentazione del libro

La Tigre di Carta Editore presenta il primo volume della nuova collana di LETTERATURA:



IL PAESE DEI CIECHI E ALTRI RACCONTI

di H.G. Wells



Cinque grandi racconti di uno dei maestri indiscussi della narrativa breve. Classici del fantastico come “Il Paese dei Ciechi”, capolavori della proto-fantascienza come “L’uovo di cristallo”, gioielli di pura letteratura come “Il completo meraviglioso”; ma anche l’eccezionale inedito “Il soffitto maledetto”, che, riscoperto solo nel 2016, con questo volume vede la luce nella sua prima traduzione italiana.



Domenica 14 gennaio alle 19, alla Corte dei Miracoli, PRESENTAZIONE DEL LIBRO con il traduttore e gli editori e LETTURA SCENICA del racconto “Il completo meraviglioso”.



Corte dei Miracoli (via Mortara 4, Milano)

Ingresso libero con tessera (la tessera 2018 costa 5 € ed è possibile ottenerla la sera stessa dell’evento o preordinarla compilando il form >> http://www.latigredicarta.it/corte_dei_miracoli/tessere/)



Per maggiori informazioni sul volume: http://www.latigredicarta.it/2017/10/30/paese-dei-ciechi-altri-racconti-h-g-wells/