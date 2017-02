Il pane? Fatto a… scuola

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Circa 240 bambini di Cernusco sul Naviglio (MI) in queste settimane sono diventati piccoli artigiani dell'arte bianca. "Facciamo il pane" è infatti una delle iniziative del programma di educazione alimentare proposto dall'Amministrazione comunale e dalla Commissione Mensa, in collaborazione con Gemeaz Elior. A turno, gli alunni delle ultime classi delle scuole comunali dell'Infanzia sono stati coinvolti in un gioco divertente e educativo nel refettorio. Acqua, farina, lievito e poco sale... i bambini hanno impastano gli ingredienti aiutati dalle insegnanti e dalla dietista di Gemeaz Elior Simona Campo che intanto racconta cos'è il frumento, come si ottiene la farina biologica, cos'è la lievitazione, ecc. Lo scopo è stimolare la manualità dei piccoli e mostrare loro, giocando, quanto impegno richiede la preparazione di un cibo che tutti i giorni troviamo sulla nostra tavola. Il pane è un alimento semplice ma ricco di significati simbolici e culturali ed è alla base della dieta mediterranea. "Questa interessante e costruttiva proposta di educazione alimentare, rientra nelle proposte che la Commissione mensa, in accordo con genitori e Amministrazione comunale realizzano nelle scuole della nostra città - spiega l'assessore all'Istruzione Rita Zecchini -. Le attività laboratoriali crediamo infatti siano fondamentali per far acquisire in modo ludico e piacevole importanti concetti legati a una sana alimentazione". Gemeaz Elior, azienda del Gruppo Elior, si occupa della ristorazione di 2 asili nido, 3 scuole dell'infanzia, 3 primarie e 2 secondarie di Cernusco Sul Naviglio. Inoltre, l'azienda fornisce diversi pasti a domicilio per gli anziani in città e per il Centro Diurno per persone disabili. Le attività di educazione alimentare sono coordinate da Claudia Saroni, Responsabile dell'educazione alimentare del Gruppo.