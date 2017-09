In occasione della Tredicesima Giornata del Contemporaneo organizzata dall'Associazione dei Musei d'Arte Contemporanei Italiani, LAOfficina d'Arte ospiterà la mostra site-specific di Christian Aloi "Il paradiso in terra".

L’autore degli ominirosa presenti sui muri di Milano, con un’operazione di street art, trasformerà il cortile interno della scuola nel "Giardino delle Delizie" di Bosch.

Il paradiso di Christian Aloi non è come lo immaginiamo di solito: sereno, felice e senza errori. Con i sui ominirosa di carta incollati al muro egli darà vita ad un turbinio di angeli e nuvole per creare un paradiso caotico, con messaggeri un po' dispettosi ed insolenti, più "umani" che "celesti", ma ugualmente capaci di compiere azioni giocose e divertenti.