"Il pipistrello": dal 19 gennaio all'11 febbraio per la prima volta al Teatro alla Scala

L'opera di Johann Strauss Die Fledermaus (Il Pipistrello) verrà rappresentata al Teatro alla Scala il 19, 21, 23, 28 e 31 gennaio e il 2,4 e 11 febbraio 2018.

L'operetta in tre atti, dal libretto di Carl Haffner e Richard Genée, viene diretta dal maestro Cornelius Meister, con la regia di Cornelius Obonya. Sul palco Coro, Corpo di Ballo e Orchestra del Teatro alla Scala, con Carolin Pienkos, la coreografia di Heinz Spoerli e un cast formato tra gli altri da Eva Mei, Paolo Rossi, Giorgio Berrugi, Peter Sonn e Markus Werba.

La pièce, scrivono gli organizzatori, "è complessa, con parti di notevolissimo impegno vocale per i protagonisti. Nella rutilante girandola di ritmi di danza emerge in filigrana la determinazione a divertirsi e dimenticare le difficoltà del reale, anche per breve tempo, grazie alle feste, allo champagne, alle maschere, con un atteggiamento pieno di disincanto".