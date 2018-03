"Il più grande di tutti": il 29 marzo al MIC omaggio a Enzo Jannacci

Con l'evento speciale Il più grande di tutti, il MIC - in collaborazione con Archivio Nazionale Cinema d'Impresa diIvrea, Centro Sperimentale di Cinematografia e Fondazione Cineteca Italiana - ricorda Enzo Jannacci a cinque anni dalla sua scomparsa.

Per l'occasione verrà proiettata un'intervista al cantautore, cabarettista, pianista, compositore, attore, sceneggiatore e medico. Inoltre, sarà possibile assistere alla proiezione del filmato della prima esperienza di Jannacci come attore cinematografico e di alcuni tesori d'animazione provenienti dall'Archivio storico dei film della Cineteca. A presentare l'iniziativa Riccardo Piferi (“l'intervistatore”), Ranuccio Sodi (Show Biz), Matteo Pavesi, direttore della Fondazione Cineteca Italiana, e Bartolomeo Corsini, direttore delle sedi di Torino e Milano del Centro Sperimentale di Cinematografia. L'ingresso sarà libero, con prenotazione obbligatoria allo 02 87242114 (giorni e orari d'ufficio). Di seguito il programma della serata.

Maestro, chi sono i diversi?

Riccardo Piferi, Italia, 1987/1988, 25’

Intervista inedita a Enzo Jannacci prodotta da Ranuccio Sodi per Show Biz.



Informazione Leitmotiv. L'informazione è ciò che conta

Nato Frascà, Italia, 1969, 23'. Con Enzo Jannacci, Renata Lunati.

Il giovane Attilio Emilio arriva in treno a Milano dalla provincia; alla Stazione Centrale entra in contatto con la confusione dei messaggi informatici, rimanendo stordito dalla pubblicità.



Spot animati San Pellegrino

Pierluigi De Mas, Italia, 1970, 6’.

Le canzoni di Enzo Jannacci animate da Pierluigi De Mas per le pubblicità delle bevande San Pellegrino.



Alfa e Omega

Bruno Bozzetto, 1961

Musiche di Enzo Jannacci e Paolo Tomelleri. Prima collaborazione tra Jannacci e Bozzetto.