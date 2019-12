IL POPOLO CURDO E LA SITUAZIONE IN MEDIO ORIENTE - IL 6 DICEMBRE A CERNUSCO INCONTRO CON HAZAL KAYUNCUER E ALFIO NICOTRA

Il circolo di Rifondazione Comunista di Cernusco sul Naviglio invita le cittadine e i cittadini all'incontro pubblico “Il popolo curdo e la situazione in INCONTRO PUBBLICO che si terrà venerdì 6 dicembre alle ore 20.30 presso la sala Camerani della biblioteca civica di Cernuscosul Naviglio

Interverranno Hazal Kayuncuer, la Portavoce della Comunità Curda di Milano, e Alfio Nicotra, Giornalista e Presidente dell'associazione “Un ponte per...”.

La guerra sporca di Erdogan iniziata con l'operazione "Fonte di pace" in diversi punti nel nord est della Siria, regione curda politicamente autonoma dal 2013, conosciuta come Rojava, non si è fermata con l'accordo fra la Russia e la Turchia del 22 ottobre. Ma oggi su quello che accade nel Kurdistan siriano è caduto il silenzio. Ormai l'invasione turca ha smesso di fare notizia.