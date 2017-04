Il premio Donida alla ricerca di nuovi talenti musicali: le prime audizioni in programma venerdì 12 maggio a Milano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

MILANO - Nuovi talenti della musica italiana cercansi. È dedicato ai giovani compositori, autori, cantautori e interpreti il Premio Donida, giunto quest'anno all'ottava edizione e intitolato alla memoria di Carlo Donida, uno dei più noti compositori del Novecento, autore di brani molti famosi (tra cui "Al di là", interpretato da Betty Curtis e Luciano Tajoli, che ha trionfato al Festival di Sanremo nel 1961, "Le colline sono in fiore" e "Gli occhi miei" cantati, rispettivamente, da Wilma Goich e da Dino). Con Mogol, Donida ha lavorato alla realizzazione di ben 126 canzoni e il grande Lucio Battisti ne ha interpretate quattro scritte da lui, tra cui "La Compagnia". Nel 2016 il premio è stato assegnato al rapper Dobro con "Aria". Come nel suo caso, anche quest'anno il brano del vincitore sarà distribuito in tutti i maggiori store digitali dalle edizioni Universal Music Publishing Ricordi Srl, storica casa editrice dei brani del Maestro Donida, e avrà una promozione radiofonica di 90 giorni in radio, tv e carta stampata a cura dell'ufficio stampa Chiasso. La giuria che assegnerà il prestigioso riconoscimento sarà composta da nomi illustri del panorama musicale italiano, tra cui autori, compositori, editori, discografici e critici. Monica Donida, Massimo Satta e SimonLuca costituiscono la direzione artistica, mentre i partner dell'ottava edizione sono AllMusic Italia, TgEvents, Muovi la Musica e Fotoidea Sonia. Iscrizioni e audizioni Le iscrizioni per partecipare alla nuova edizione si sono aperte il 23 marzo scorso. Come di consueto, il concorso è articolato in tre fasi (audizioni, semifinali e serata finale con la premiazione del vincitore). Le prime audizioni si svolgeranno a Milano il prossimo venerdì 12 maggio presso il Bluescore Studio di via Sannio 4 e per iscriversi ci sarà tempo fino a lunedì 8 maggio. Poi il Premio Donida farà tappa a Grosseto (nella città toscana le audizioni sono fissate per il 27 maggio), Roma (11 giugno), Palermo (18 giugno), Napoli (18 luglio) e ancora a Milano (in settembre). La serata finale è in programma il 30 ottobre a Milano. Tutte le informazioni relative all'ottava edizione del Premio Donida (comprese le modalità di partecipazione) sono on line su www.premiodonida.it Facebook: https://www.facebook.com/premio.donida; Twitter: @premiodonida Ufficio stampa Premio Donida Andrea Conta - cell: 347-1655323 Mail: andrea.conta1968@libero.it