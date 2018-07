Il progetto “cuore in comune” al traguardo: a Cinisello Balsamo un nuovo defibrillatore

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Giunge a compimento sul nostro territorio il grande progetto “Cuore in Comune” per la tutela della salute, la prevenzione e la sensibilizzazione dei cittadini alla cultura del primo soccorso. Grazie al progetto della Armando Curcio Comuni d'Italia, arriva nella struttura di Cinisello Balsamo un nuovo defibrillatore di ultima generazione per la sicurezza dei cittadini e delle famiglie che ogni giorno frequentano l’Istituto Scolastico Comprensivo Balilla Paganelli. “Il Dae è già stato posizionato all’ingresso, quindi nell’atrio dell’edificio centrale, in via Friuli 18 – ci spiega il dirigente scolastico, il dottor Luigi Leo – Durante il regolare svolgimento dell’anno scolastico accedono al nostro istituto, che è composto da più edifici, circa 500 persone, tra gli alunni della scuola media, elementare, tutto il personale, i genitori e gli adulti che partecipano a varie attività che si svolgono anche al pomeriggio e alla sera nelle nostre palestre. Questo progetto di “Cuore in Comune” è importante perché migliora il nostro livello di sicurezza: un’ottima iniziativa che sensibilizza il territorio trattandosi di uno strumento acquistato grazie al contributo delle aziende del territorio. Il progetto ha un notevole significato per i suoi diversi aspetti, come la mappatura dei defibrillatori sulla nostra area. Anche la qualità dello strumento è superiore rispetto a quelli che mediamente vengono utilizzati. La scuola è aperta per buona parte della giornata, quindi il Dae è fruibile da tutti essendo posizionato nell’atrio. La presenza di un defibrillatore è quindi indispensabile – conclude il dirigente scolastico - soprattutto se, come questo, è in grado di dialogare direttamente con le apparecchiature del pronto intervento e di “auto-monitorarsi” per verificare eventuali possibilità di malfunzionamento per poter essere immediatamente assistito da un centro operativo 24 ore su 24». Lunedì 16 luglio, ha avuto luogo la cerimonia di consegna del Dae, presso la sede dello stesso Istituto in via Friuli 18, a Cinisello Balsamo, alla quale erano presenti le aziende sostenitrici, i rappresentanti di Cuore in Comune e i dirigenti dell’Istituto Comprensivo. Durante la cerimonia, prima del rinfresco e del brindisi finale, sono state ringraziate le aziende che hanno permesso la realizzazione di tale progetto. Questo nuovo dispositivo permetterà al personale della struttura di intervenire immediatamente in caso di arresto cardiaco, malore che purtroppo può colpire chiunque. Ogni giorno, infatti, in Italia, sono 160 le persone che vengono colpite improvvisamente da attacco cardiaco: si tratta di persone sane di tutte le età, dagli adulti, fino ai giovani e ai bambini. In questi casi, la presenza e il buon uso di un defibrillatore aumentano del 30% le possibilità di sopravvivenza. Il Progetto "Cuore in Comune" ha coinvolto le aziende del territorio la cui adesione ha reso possibile questo importante traguardo che interessa la zona di Cinisello Balsamo. Il lavoro, infatti, prevede anche un'importante azione di sensibilizzazione dei cittadini dei rispettivi comuni, tramite la pubblicazione di un libro sul primo soccorso e sull'uso degli strumenti salvavita. Il libro contiene anche una mappa dei defibrillatori già disponibili sul territorio comunale e sarà diffuso gratuitamente alle scuole e ai cittadini tramite le attività del territorio che hanno sostenuto il progetto. Una App con gli stessi contenuti da oggi può essere installata sul cellulare di tutti i cittadini e su tablet e computer. In questo modo si porta a compimento a Cinisello Balsamo un percorso di formazione che, assieme agli strumenti già disponibili sul territorio, alimenta la cultura del primo soccorso e attiva la catena salvavita, aumentando il grado di sicurezza dei cittadini.