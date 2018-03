Il quartiere Qt8 invita tutti alle pulizie di primavera

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

L’Associazione Qt8 – Quartiere Triennale Edizione Ottava - insieme gli abitanti della zona, consapevoli di vivere in un luogo fuori dagli schemi e dalla frenesia della città, invita tutti, i runners che corrono su e giù per la montagnetta, i bambini che giocano e si inseguono ai giardinetti, i bikers che impazzano sulle strade sterrate del Montestella, le coppiette che passeggiano in giro per il parco e tutte le famiglie, a prendere guanti, sacchi e scope e a ripulire il verde comune: sta per arrivare la bella stagione e il QT8 si vuol far trovare più bello e vivibile che mai. Porta con te un paio di guanti da giardinaggio o da lavoro, a tutto il resto, sacchi, pinze, bidoni e scope, ci penserà l’Associazione QT8. Partecipate numerosi, il QT8 vi aspetta! Ritrovo dalle 10:00 fino alle 13:00 alla quadrata, davanti alla chiesa di Piazza Santa Maria Nascente Tutte le info sulla giornata delle pulizie sul sito http://qt8.it/component/dpcalendar/event/1.html oppure sulla pagina Facebook dell'evento https://www.facebook.com/events/539963799719867/

