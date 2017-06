Il Refugee Food Festival in Italia

Nel mese di giugno, il Refugee Food Festival arriva in Italia: dopo il successo della prima edizione che si è svolta lo scorso anno in Francia, la grande manifestazione farà tappa anche nei negozi Eataly di Roma, Milano e Bari. L'evento nasce in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, che si celebra ogni anno il 20 giugno. Durante il Festival sono in programma una serie di eventi culinari organizzati dall’Agenzia ONU per i Rifugiati (UNHCR), Food Sweet Food in collaborazione con Eataly.

"Nessuno di noi decide dove nascere. Per questo è fondamentale ricordarsi

il valore dell’accoglienza e dell’integrazione, valori strategici

per costruire il futuro della nostra società. All’interno di Eataly

accoglienza e integrazione si concretizzano nell'interazione,

ovvero il lavoro fianco a fianco e lo scambio

di culture e competenze".

Oscar Farinetti

Per tre giorni, tra i fornelli dei Ristoranti di Eataly si cimenteranno gli chef rifugiati che, attraverso la loro cucina, potranno mettere in evidenza il loro talento al fine di rendere concreta la loro integrazione professionale. Gli eventi sono realizzati in collaborazione con l’Associazione Culturale Origens a Eataly Bari, con la cooperativa Farsi Prossimo a Eataly Smeraldo e con il Ristorante Altrove a Roma, il cui staff multiculturale è composto da professionisti provenienti dai corsi del Progetto Matechef.

Eataly Milano Smeraldo

Venerdì 16 giugno | Dalle ore 18.30 alle ore 20.00

Show Cooking a cura di Alganesh, chef rifugiata etiope del ristorante "Africa Experience" di Venezia, e Viviana Varese, Resident Chef Una Stella Michelin di "Alice Ristorante". Le due chef, nel corso della serata, rivisiteranno un piatto della tradizione etiope.

Martedì 20 giugno | Dalle ore 19.00 alle ore 23.00

Quattro rifugiati di diversi Paesi cucineranno presso 4 ristoranti di Eataly.

Non occorre la prenotazione.

Il Refugee Food Festival sta per prendere il via, ti aspettiamo!