Concerto-Evento con i cantautori

Michelangelo Giordano e Riccardo Moraca in arte Rhok



“Il rock sulle strade popolari del folk” è un’iniziativa che segue la scia della Festa Europea della Musica; un viaggio musicale condotto da due cantautori di spiccata sensibilità che trasporteranno il pubblico alla riscoperta di due stili che hanno fatto la storia della musica. L’evento ideato, prodotto e realizzato dall’associazione culturale “Atmosfere Popolari”, sarà presentato dal conduttore e speaker radiofonico Flavio Zagato nella bellissima cornice dell’auditorium “Il Pertini”. Durante il concerto i due cantautori Michelangelo Giordano e Riccardo Moraca, si alterneranno sul palco presentando i brani dei loro rispettivi album, insieme ad alcune rivisitazioni di celebri brani che hanno fatto la storia del folk e del rock.

Il cantautore Michelangelo Giordano ha fatto parlare di sé per i contenuti artistici, sociali e culturali racchiusi all’interno del suo album d’esordio intitolato “Le strade popolari”; un album prodotto da Antonio Pirillo e Stefano Pulga che ha ricevuto consensi da parte di pubblico e stampa. Il cantore calabrese, vincitore del Premio-Web Amnesty International e del Premio Miglior Testo al Musicalmente Show, è stato invitato presso l’Università Statale di Milano per due seminari-concerto ispirati al suo album. Tra le varie esperienze artistiche, Michelangelo Giordano, ha partecipato alla trasmissione televisiva di Raiuno “Sanremo Social Day-La scelta” condotta da Gianni Morandi ed ha suonato durante la XX edizione di Asti Musica. Grazie al suo impegno artistico-sociale è stato tra gli ospiti musicali dell’evento “Bella Calabria-In festa contro la ‘ndrangheta”, organizzato a Milano dall’associazione antimafia Libera. Inoltre ha tenuto due concerti in memoria del giudice Giovanni Falcone e Paolo Borsellino durante gli eventi “Ricordare per cambiare”.

Il cantautore Riccardo Moraca in arte Rhok, medico di professione, ha mosso i primi passi nella musica in Calabria, la sua terra d’origine, dove ha intrapreso gli studi musicali e le prime esperienze artistiche nelle feste di piazza.

Ha seguito il tipico percorso del rock men fondando una band denominata “The Doctors”, con la quale ha suonato fin quando ha lasciato la sua terra natia per ultimare gli studi in medicina a Pavia.

Ha continuato costantemente a scrivere canzoni ed un suo brano ha conquistato il podio nello storico concorso “Ambrogino d’oro” trasmesso da Radiodue in Eurovisione. Il dottore della musica, Riccardo Moraca, negli anni ha partecipato a diversi concorsi musicali condotti da celebri personaggi come Daniele Piombi e Corrado. Oggi il cantautore Rhok, arricchito da esperienze vissute in passato con i produttori Pier Quinto Cariaggi e Alberto Nicorelli, ha dato vita al suo album “Fibrillazione Atriale”; un album accolto positivamente dalla stampa nazionale e tutt’ora in rotazione radiofonica con il primo singolo che dà il titolo all’album.



Interviene la poetessa Giusy Guarino con alcune poesie tratte dal suo ultimo libro “Come una roccia”.

Radio ufficiale dell’evento “Deejay Fox Radio Station.

L’ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.