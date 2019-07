Il Rotary club Milano porta venezia con il patrocinio del comune di milano organizza un party di raccolta fondi - martedì 9 luglio, ore20, nh palazzo moscova (milano)

Il Rotary Club Milano Porta Venezia del Distretto 2041 con il patrocinio del Comune di Milano organizza una serata di raccolta fondi martedì 9 luglio, ore 20:00 NH Palazzo Moscova (Viale Monte Grappa, 12b, Milano)

Il 9 luglio a Milano il Rotary Club Milano Porta Venezia, con il neo Presidente Fabrizio Capaccioli, organizza una serata di raccolta fondi presso NH Palazzo Moscova in Viale Monte Grappa. E' un Charity Party, il primo di una lunga serie, patrocinato dal Comune di Milano.

Il Rotary Club Milano Porta Venezia, da 25 anni, sostiene progetti in favore dei più bisognosi, dei senzatetto, dei bambini ospedalizzati, promuovendo progetti di inclusione sociale, lotta alla povertà, orientamento scolastico, cura e assistenza.

Si parlerà dei Service che i soci del Rotary prestano in favore di opere di particolare importanza sociale in ambito socio-sanitario, assistenziale e culturale. L’evento avrà finalità benefica e il ricavato sarà interamente devoluto per consentire ai dottor sogni di fondazione Theodora di portare un sorriso ai bambini negli ospedali, per aiutare Pane Quotidiano a dar da mangiare a tante persone bisognose, per aiutare le donne vittime di violenza assistite da Telefono Donna, per offrire consulenza di professionisti a favore delle donne clochard soccorse dai City Angels e altre attività solidali.

Non mancheranno altri ospiti illustri tra cui: Roberto Maroni, già presidente della Regione Lombardia e rotariano, Enrico Brazzoli campione del mondo FIA WCR3 e l'irresistibile ilarità milanese di Germano Lanzoni il Milanese imbruttito.

Sul sito rotarymilanoportavenezia.it il Programma della serata, le modalità per iscriversi al party o per effettuare donazioni.

Per info eventi@rotarymilanoportavenezia.it

Per cambiare, insieme!!!

Fabrizio Capaccioli

Presidente Rotary Club Milano Porta Venezia