Giovedì 7 giugno alle ore 17,30

Sala Affreschi PALAZZO ISIMBARDI

Corso Monforte, 35, Milano

presentazione de libro di Giuseppe Selvaggi

IL SALOTTO

pensieri,parole,opere & omissioni.

(Ed.Insieme)

Scritto per chi, come l'autore, pone domande sapendo che le uniche risposte sono nella domanda stessa. Un viaggio a volte viscerale a tratti ironico attraverso la vita con inciampi, passaggi e un caleidoscopio di persone e sentimenti.Alla fine di ogni viaggio, avere la sensazione di essere pronti a una nuova partenza. Situazioni e luoghi tasselli di un mosaico.

Con l’autore ne converseranno:

- Camillo de Milato, Presidente Asilo Mariuccia e Associazione Regionale Pugliesi

- Giancarlo Martella, Docente UNIMI

- Antonio Sanfrancesco, Giornalista Famiglia Cristiana

- Gianluca Veneziani, Giornalista quotidiano Libero

Introduce e modera:

Agostino Picicco, Coordinatore delle segreterie di Presidenza dell’Università Cattolica di Milano, scrittore e giornalista

Letture di brani scelti a cura di Soci e attori della Compagnia “Ora in scena”

Interventi e saluti:

- Arianna Censi, Vice Sindaca Città metropolitana Milano

- Marilena Ganci, Consigliere Fondazione Fiera Milano e Consigliere di Amministrazione Lombardia Informatica SpA.

- Michele Pizzillo, Giornalista



Ingresso Libero

Invito estendibile



Il Salotto è il titolo della nuova prova letteraria di Giuseppe Selvaggi, bancario di professione, cultore e studioso di tradizioni popolari, animatore di associazioni culturali e ideatore di eventi e approfondimenti di conoscenza delle culture Metropolitane. Apprezzato conferenziere, collabora con giornali e periodici locali. Ha scritto la prefazione a diversi volumi di saggistica. Delle stesso autore: Milano e il mare dentro. Sopravvivere alla Metropoli (2016) , Tempo pittore. Emozioni,spazio,infinito (2017)