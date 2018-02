Mercoledì 21 febbraio 2018 alle ore 19,00 verrà presentata a Milano presso FPschool (via Spartaco, 36) nell’ambito di Incontri con l’autore la fanzine fotografica Il signor Sindaco e la Città Futura del fotografo Gianfranco Ferraro.



Il signor Sindaco e la Città Futura ripercorre, con la forma di una fiaba adulti per la storia di Domenico Lucano, sindaco di Riace e del suo lavoro per favorire l’integrazione e risolvere la crisi derivante dallo spopolamento della città da lui amministrata. Per il suo lavoro Lucano è stato dichiarata una delle cinquanta persone più influenti del pianeta dalla rivista Fortune.



Oltre alla fanzine verrà proiettato anche l’omonimo video, già presentato alla Fondazione Francesco Messina, al Festival della Fotografia Etica, al BìFoto Fest, alla Biennale di architettura di Venezia e all’Istituto Italiano di Cultura di Vienna.



Inoltre in occasione della serata verrà proiettato in anteprima il video Numeruomini che, utilizzando la stessa forma narrativa de Il signor Sindaco e la Città Futura, descrive il processo di integrazione e inserimento al lavoro dei giovani migranti inseriti all’interno del progetto SOSteniamoci realizzato da Cesvi in collaborazione con Brembo e attualmente in concorso nella sezione cortometraggi ai Globi d’Oro 2018.

