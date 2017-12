"Il Sindaco del Rione Sanità": dal 9 al 28 gennaio al Piccolo

Il Sindaco del Rione Sanità -di Eduardo De Filippo, regia di Mario Martone- andrà in scena al Piccolo Teatro Grassi dal 9 al 28 gennaio.

Il ruolo del protagonista, pensato da De Filippo come crepuscolare, viene affidato a un giovane attore, dal fisico e dai gesti decisi, che rappresenta il centro di un sistema criminale.

Nella commedia in tre atti di De Filippo, il protagonista Antonio Barracano è “il sindaco” della Sanità. Qui amministra le vicende del rione, un “uomo d’onore” che distingue tra “gente per bene e gente carogna”. In una sorta di ribaltamento del sistema legalitario, Don Antonio si avvale da anni dell’aiuto di Fabio Della Ragione, un medico che, con la sua opera, sostanzialmente impedisce di portare alla conoscenza della Legge i risultati delle sparatorie e dei regolamenti di conti che avvengono nel quartiere. Chi “tiene santi” va in Paradiso e chi non ne tiene va da Don Antonio, è così da sempre. Quando però gli si presenta disperato Rafiluccio Santaniello, il figlio del fornaio, risoluto ad ammazzare il padre Arturo, Don Antonio, cogliendo nel giovane la stessa determinazione che lo spinse all’omicidio in gioventù, si propone come mediatore avviandosi così all’incontro fatale con Arturo.