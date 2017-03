Il Southern rock di jc cinel per il lancio di radio Alabama Milano

Il 1° aprile, e vi assicuriamo che non è uno scherzo, torna sul palco de La Beata Quartina dell'Alabama JC Cinel, il giramondo del Southern Rock che vanta partecipazioni a svariati festival internazionali e collaborazioni con musicisti del calibro di Johnny Neel (ex tastiere Allman Brothers). La serata è stata organizzata per il lancio di Radio Alabama Milano su Spreaker (cercatela su Google, è facile da trovare) dove Giorgio intervisterà le band emergenti e ci intratterrà con le sue playlist. L'occasione è ghiottissima per tutti gli amanti del genere della flag of the Confederate, non solo perché in apertura suoneranno gli Open Road e i Mr. Saturday Night Special (tribute band dei Lynyrd Skynyrd), ma anche perché sarà possibile cenare con grigliata di carne in perfetto stile Southern Barbeque curato dal POV BBQ PitMaster, (membro della Kansas City Barbeque Society). Ingresso al concerto = 5 € Grigliata di carne BBQ KCBS + Pinta di birra + ingresso al concerto = 20€. Per prenotazioni: 02 36750445