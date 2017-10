Il suono del secolo: storia e storie del rock con Stefano Mannucci, Franz Di Cioccio

24 OTTOBRE ORE 18 : STORIA E STORIE DEL ROCK CON FRANZ DI CIOCCIO E LE VOCI DI RADIOFRECCIA PER LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO “IL SUONO DEL SECOLO” DI STEFANO MANNUCCI ALLA FELTRINELLI PIAZZA PIEMONTE.



Storia e rock si mescolano nella presentazione del libro di Stefano Mannucci, IL SUONO DEL SECOLO. Martedì 24 ottobre a Milano in Feltrinelli Piazza Piemonte alle ore 18, Mannucci con Franz Di Cioccio e le voci di Radiofreccia racconterà settant’anni di storie, personaggi, concerti, canzoni della musica che ha fatto la storia.



Nel libro IL SUONO DEL SECOLO. QUANDO IL ROCK HA FATTO LA STORIA (pagg. 478, euro 18) edito da Mursia nella collana Leggi RTL 102.5, Mannucci racconta il rock come un vero e proprio fenomeno storico i cui effetti hanno avuto conseguenze sociali e politiche a livello planetario.



Il racconto dei fatti storici degli ultimi settant’anni si intreccia con quello della vita degli artisti, dei concerti, delle canzoni: il primo uomo sulla Luna e i cinquecentomila di Woodstock che nello stesso periodo, l’estate del 1969, incarnano in modi diversi il sogno della conquista di nuovi mondi. Il Vietnam, John Lennon e Imagine, canzone ispirata al Manifesto di Karl Marx che, per uno dei cortocircuiti che il rock ha prodotto nella storia, è diventata una delle più amate dai cattolici e dal Papa. E ancora: Elisabetta II che ha regnato su tre generazioni di ribelli musicali o l’integrazione razziale accelerata dai concerti di Chuck Berry ed Elvis.



Negli anni in cui i giovani si affacciano come soggetto politico nella Storia, il rock è il suono della rivolta e del cambiamento. Globale prima della globalizzazione, alla metà degli anni Ottanta il rock anticipa i grandi temi della solidarietà internazionale quando, con l’evento Live Aid, cerca di fare un salto di qualità: dalla protesta alla proposta. Correndo lungo i decenni, passando attraverso le disillusioni della Generazione X di Kurt Cobain e Chris Cornell e la ritirata del rock a favore del pop, il libro arriva fino alla cronaca dei nostri giorni e al deflagrare dello scontro tra Occidente e Islam radicale: The Rising di Bruce Springsteen è l’album che, all’indomani dell’11 settembre 2001, non solo canta il dolore e il riscatto dell’America ma prova a far capire le ragioni dell’altro. E, più recentemente, sarà proprio il Boss a dare il la al coro che si oppone alla politica di Trump. Per la generazione dei baby boomer queste pagine, piene di informazioni, come la vera storia della morte di Jim Morrison, i ritratti di cantanti colti nel loro privato e vari aneddoti, sono un viaggio nella memoria, per i millennials la scoperta del mondo musicale dei padri e dei nonni da leggere come un romanzo.



Stefano Mannucci, giornalista, si occupa di musica da decenni e la sua carriera si è sempre divisa tra carta stampata e radiofonia; attualmente è su Radiofreccia, emittente della famiglia di RTL 102.5, tra i conduttori di Rock Morning come Doctor Mann, e scrive su «Il Fatto Quotidiano».







Per informazioni:



Ufficio stampa Mursia – 0227727325/26 –