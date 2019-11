IL TARTUFO BIANCO È IN BUONE MANI

Quarta edizione

Cena con gli Chef Alessandro Ingiulla, Ernst Knam e Wicky Priyan

Come ogni autunno, FeelingFood Milano e MGM Alimentari celebrano il pregiato tartufo bianco

affidandolo alle cure e all’interpretazione di tre grandi chef



Lunedì 2 dicembre alle ore 20.00 lo spazio FeelingFood Milano (in via Benaco 30) ospiterà la quarta edizione de “Il Tartufo Bianco è in Buone Mani”, l’evento gastronomico dedicato al prelibatissimo tubero, celebrato e amato dai gourmet di tutto il mondo.

Come ogni anno, l’appuntamento vedrà la partecipazione di tre chef di fama internazionale chiamati a interpretare il pregiato Tartufo Bianco attraverso i loro stili culinari. Quindi non “solo” una cena a sei mani, ma un momento di approfondimento ideato da MGM Alimentari (che da vent’anni seleziona e commercializza specialità alimentari ed eccellenze gastronomiche da tutto il mondo) per diffondere e valorizzare la cultura del cibo.

Quest’anno saranno il siciliano Alessandro Ingiulla (1 stella Michelin, il più giovane chef stellato italiano) del Sapio Restaurant di Catania, Ernst Knam, lo chef patissier noto come il “Re del Cioccolato”, e Wicky Priyan del Ristorante Wicky’s Wicuisine di Milano, a orchestrare la serata attraverso inedite interpretazioni gourmet del Tartufo Bianco.

La serata renderà quindi omaggio all’ingrediente principe con abbinamenti inaspettati a partire dall’aperitivo: un incipit tutt’altro che tradizionale a base di Champagne Blanc de Blancs RSRV 2014 di MUMM e di originali cocktail che gli ospiti potranno crearsi su misura grazie alla Vodka e al Gin de “La Valdôtaine” per accompagnare la selezione di ostriche crude e cotte con tartufo (elaborate dal Ristorante “I Pesciolini” di Milano) e i sei finger food a cura dei tre Chef della serata:

Chef Alessandro Ingiulla

- Cialda croccante, nocciola, cuore e fegato di pollame in crema e tartufo nero

- Iris salato con latte di pecora cagliato, limone candito ed erbette selvatiche, carne cruda e tartufo bianco



Chef Patissier Ernst Knam

- Tartelletta salata con cavolino di Bruxelles croccante, fonduta Castelmagno, pepe nero di Sarawak e tartufo bianco

- Tuorlo crudo, farcito con salsa di cioccolato Senorita 72%, semi candito di oliva, meringa al vino rosso e tartufo bianco



Chef Wicky Priyan

- Crudo di Capasanta con crema e perle di yuzu, chips di patate dolci e platano croccante

- Polpo morbido con salsa soya e sake e tartufo nero



Per proseguire poi con il menu della cena, quattro superbi piatti d’Autore che coniugano eccellenze gastronomiche, creatività e gusto:



Antipasto | Chef Patissier Ernst Knam

Rosa di Gorizia, salmone affumicato in legno di Whiskey, maionese alla grappa, spuma di patate e polvere di tuorlo su crumble al cioccolato e tartufo bianco

Abbinato a Champagne Cordon Rouge BRUT - MUMM



Primo piatto | Chef Alessandro Ingiulla

Raviolo di pasta all’uovo in farcia di pecorino Siciliano DOP, zuppetta di fagioli di Scicli, coriandolo e tartufo bianco

Abbinato a “Villa di Chiesa”, 2017 – Cantina Santadi



Secondo piatto | Chef Wicky Priyan

Baccalà mantecato con uovo sous vide, capperi, polvere di barbabietola e spinaci con tartufo bianco

Abbinato a “Terre Brune” Carignano Del Sulcis Superiore, 2015 – Cantina Santadi



Dessert | Chef Patissier Ernst Knam

Il Tartufo che si scioglie in se stesso

Abbinato al Passito “Latinia”, 2009 - Cantina Santadi



Durante la serata, grazie alle donazioni dei partner coinvolti, si svolgerà una lotteria di beneficenza (con donazioni a partire da 10 euro) i cui proventi verranno devoluti alla Fondazione TOG Together To Go, Onlus milanese che alla fine del 2011 ha dato vita a un Centro di Eccellenza per la riabilitazione di bambini colpiti da patologie neurologiche complesse.

(http://togethertogo.org/fondazione-together-to-go/)



Costo della serata: 120 euro a persona (aperitivo, cena, vini e bevande incluse)



Info e prenotazioni:

emma@feelingfoodmilano.com

+39 329 40 91 641