"Il teatro comico": dal 20 febbraio al 25 marzo, al Teatro Grassi

Il teatro comico - di Carlo Goldoni, regia di Roberto Latini, con Elena Bucci, Roberto Latini, Marco Manchisi, Savino Paparella, Francesco Pennacchia, Stella Piccioni, Marco Sgrosso, Marco Vergani - va in scena al Piccolo Teatro Grassi dal 20 febbraio al 25 marzo 2018.

In questa pièce del 1750, Goldoni fa in modo che i suoi personaggi mettando in atto la riforma del teatro che ha in mente: una compagnia prova una farsa in maschera con le consuete dinamiche della Commedia dell'Arte, ma il capocomico Orazio vuole spingere tutti a partire da un testo scritto, abbandonando gli schemi consolidati...