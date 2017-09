"Il tempo ritrovato": dal 29 settembre al 26 novembre la mostra fotografica al Museo Bagatti Valsecchi

La mostra Il tempo ritrovato - Jacques Henri Lartigue fotografo, a cura di Angela Madesani, verrà ospitata al Museo Bagatti Valsecchi dal 29 settembre al 26 novembre.

33 scatti del fotografo francese raccontano la vita dell’alta borghesia francese a partire dalla Belle Époque, tra viaggi, corse automobilistiche e intellettuali. Gli scenari sono gli stessi della Recherche proustiana: gli incontri mondani, gli ippodromi, le spiagge.



In programma visite gratuite (comprese nel biglietto d'ingresso) nelle seguenti date: 7 e 21 ottobre, e del 4 e 25 novembre alle ore 16. Per i più piccoli poi Racconti di Ritratto, il 14 ottobre e il 18 novembre, propone una visita speciale e un laboratorio. Per prenotazioni: didattica@museobagattivalsecchi.org o 02 76006132.