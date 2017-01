"Il terrone fuori sede - la festa": il 25 febbraio all'Alcatraz

Sabato 25 febbraio all'Alcatraz si terrà Il terrone fuori sede - la festa, un party che, come dicono gli organizzatori, vuole omaggiare "quelli di giù ma anche quelli di su che amano quelli di giù".

In programma street food, musica dal vivo, deejay set e molte sorprese. Ai primi 450 presenti inoltre verrà consegnato un cannollo in omaggio offerto da Il Cannolo Eccellenza Siciliana.

Si inizierà con live tribute a Caparezza vs J-Ax con gli Sbandau; poi, a seguire, set a cura di TFS e dei deejay residenti di All You Can Beat.