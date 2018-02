Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

IL THÈ DELLE SPOSE: 5 incontri con professionisti del Wedding per essere perfetta il giorno del "Sì" Dal 18 Febbraio 2018 Hotel Château Monfort Corso Concordia,1 - Milano Dalle 17.00 alle 18.30 Orologio puntato sull'ora del thè per le future spose 2018-2019. Domenica 18 febbraio avrà inizio “Il Thè delle Spose”: il format di 5 appuntamenti durante i quali le future spose, sorseggiando una tazza di thè e gustando i deliziosi e raffinati Macarons della famosissima Maison Ladurée, potranno chiedere consigli e suggerimenti a professionisti altamente qualificati. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno nelle splendide sale dell’incantevole Hotel Château Monfort di Milano. Il format - ideato da Alessandra Campagnola, Wedding Blogger di Passione Wedding & Event, e Nataly Olmetti titolare di NOB Eventi Wedding Planner and Consultant - prevede una serie di incontri durante i quali i professionisti parleranno di tendenze del momento e consiglieranno le future spose per arrivare perfette il giorno del sì (dalla scelta dell’abito a quella del bouquet, passando dal make-up, per arrivare al portamento ed al bon ton). Ogni evento si concluderà in dolcezza, degustando le delizie Ladurée. Il programma è ricco di appuntamenti imperdibili da segnare in agenda. Orario eventi: dalle 17.00 alle 18.30 domenica 18 Febbraio "La scelta dell'abito" i consigli di Chiara Vitale, stilista e titolare di Chiara Vitale - Atelier Kore Milano domenica 25 Febbraio "Il portamento” dimostrazioni ed insegnamenti di Cristina Messina, ballerina professionista e titolare di ACADance Marry Me domenica 4 Marzo "La scelta del bouquet" stili e tendenze a cura di Riccardo Barattia, Designer Floreale e titolare di Antesi Milano domenica 18 Marzo I "trucchi" per un look da sposa perfetto di Elisa Bonandini, titolare di Elisa Bonandini Image Consulting, contributor per DonnaModerna.com domenica 25 Marzo “Etichetta e bon ton" a cura di Roseli Riva, titolare di Let’s Wed, esperta di cerimoniale e bon ton Tutte le partecipanti riceveranno un cadeau de "Il Filo Colorato di San Vincenzo", Onlus che aiuta le donne in difficoltà ed uno speciale sconto del 10% sui servizi di ogni singolo consulente. Al termine dei 5 incontri, un’estrazione finale tra tutte le future spose partecipanti, darà l’opportunità a due fortunate, di assistere a un’emozionante sfilata di abiti da sposa. Partners ufficiali: Hotel Château Monfort, Ladurée, Officina del Bosco per la grafica ed Ordine della Giarrettiera per le foto ufficiali degli incontri. Sponsored by: Zankyou Media Partners: Sposi Magazine Special thanks to: Il Filo Colorato di San Vincenzo Onlus ed a Flavia Testorio -Wedding Press Office Quota di partecipazione: 15 euro ad incontro Riservato a un numero massimo di 20 spose partecipanti, previa prenotazione. Info e prenotazioni: alessandra@passioneweddingevent.it; n.olmetti@nobeventi.it