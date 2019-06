Il villino liberty. Progetti e decorazioni di Sommaruga, Cavazzoni e Vucetich in una mostra

L'associazione Italia Liberty insieme ad Architettura del '900 organizza dall’8 al 14 luglio, "Il villino Liberty. Progetti e decorazioni", mostra con progetti e documenti fotografici originali dell'epoca di autori come Augusto Cavazzoni, Mirko Vucetich e Giuseppe Sommaruga, quest'ultimo protagonista del Liberty italiano.



Il curatore della rassegna, Andrea Speziali, ha scelto il periodo della mostra in concomitanza con l'Art Nouveau Week, settimana in cui ricorrono sia l’anniversario della nascita di Giuseppe Sommaruga, che quello di Gustav Klimt, insuperabile artista della Secessione Viennese.



Si tratta della seconda mostra allestita nel nuovo Spazio Espositivo Italia Liberty aperto recentemente in via Aosta 17 e nel puro spirito dell'associazione ITALIA LIBERTY che ha, tra i propri obiettivi, quello di portare alla luce autori del Novecento spesso ingiustamente dimenticati.

La mostra è un'inedita occasione per scoprire aspetti particolari del Liberty attraverso le opere di progettisti poco noti quali Augusto Cavazzoni, di cui sono in mostra una trentina di progetti acquarellati a mano e Mirko Vucetich, tra le più poliedriche figure del Novecento italiano, che ha dato prova di sé nell'architettura tra Liberty e Déco in città come Bologna, Riccione, Lido di Venezia e Catania. Di Vucetich vengono presentati progetti di ville.



La rassegna vede nel percorso espositivo anche sessanta tavole dell'opera "L'architettura di Giuseppe Sommaruga" edita da Preiss e Bestetti, Milano, nei primi anni del Novecento. Per quanto concerne Sommaruga si tratta di un seguito alla grande mostra a lui dedicata nel 2017, in occasione della quale Speziali fece eccezionalmente aprire il Grand Hotel Campo dei Fiori a Varese, a cinque decenni dalla chiusura. Le opere in mostra provengono dalla collezione privata del fotografo Luigi Matteoni, Milano.



Una mostra che ancora una volta rende il giusto omaggio a un protagonista indiscusso dell'architettura Liberty italiana, Giuseppe Sommaruga.



IL VILLINO LIBERTY. Progetti e decorazioni

Ingresso libero

Lunedì - venerdì: 18:00 - 20:00

Sabato - domenica: 15:00 - 19:00

www.italialiberty.it | M. 334 7746143

