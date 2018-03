"Il volo di Leonardo": dal 20 al 22 aprile lo spettacolo musicale al Teatro della Luna

Il volo di Leonardo - lo spettacolo musicale su Leonardo da Vinci, diretto da Michele Visone - sarà rappresentato al Teatro della Luna dal 20 al 22 aprile, in occasione dell'avvicinarsi del 500° dalla morte del genio rinascimentale (maggio 2019).

Musica, danza ed elementi multimediali saranno i linguaggi artistici scelti per raccontare la storia del genio leonardesco. Amelia, una studentessa vicina alla laurea, intenta nello studio della Teoria del Volo, si trova a viaggiare nel tempo fino ad arrivare nella Firenze del Rinascimento - e insieme a lei anche il pubblico - luogo dove incontra un giovane Leonardo, ma anche Machiavelli, Botticelli, il Maestro Verrocchio, Lorenzo De’ Medici e la Monnalisa in persona.

In occasione degli spettacoli, inoltre, nel foyer del Teatro della Luna saranno presenti alcune riproduzioni fedeli delle macchine del volo di Leonardo da Vinci, realizzate rigorosamente a mano con un sapiente lavoro di ricerca e di artigianato, per accompagnare gli spettatori in un percorso conoscitivo prima dell’inizio dello spettacolo. Mister David, campione mondiale di Street Magic, nei panni di uno scienziato stravagante, guiderà il pubblico alla scoperta di Leonardo, in un pre-show pieno di sorprese, magia e colpi di scena.