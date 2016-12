Il web non esiste: il web siamo noi! #Guidasocial per vivere felici e connessi

25 gennaio 2017 Il Web non esiste il web siamo noi #guida social per vivere felici e connessi con Bruno Mastroianni giornalista e docente di media relation Teatro FAES via Amadeo, 11 Ore 20.45 Una serata per sensibilizzare tutti e, in particolare, famiglie e genitori sulle potenzialità e i rischi del Web e della Rete con cui tutti, ogni giorno, abbiamo a che fare. "Quando si parla di Web spesso scatta il riflesso spontaneo di sentire la necessità di porre limiti, dare regole. Sia in campo giuridico che in quello educativo. La questione però non è tanto quella di spegnere gli strumenti ma soprattutto occuparsi di ciò che succede mentre i dispositivi sono accesi. È lì che si gioca la sfida educativa maggiore. Non solo per i giovani." Di questo parleremo con Bruno Mastroianni, giornalista e docente di media relation il prossimo 25 gennaio 2017 al Teatro FAES di via Amedeo, 11 ore 20,45 info@faesmilano.it http://www.brunomastro.it