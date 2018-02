"Iliade, mito e guerra": dal 12 al 17 marzo al Piccolo

Dal 12 al 17 marzo al Piccolo Teatro Studio Melato sarà in programmazione Iliade, mito e guerra, regia di Stefano Scherini, interpretato da Nicola Ciaffoni.

Lo spettacolo, viaggio nei luoghi teatro della guerra più leggendaria della storia, fa emergere dalle pieghe dei versi di Omero sentimenti di dolore per la perdita di figli, mariti, fratelli o amici, paure per la distruzione e desideri di lotta per la difesa della propria città.

La produzione del Piccolo ripercorre la trama della storia ricollegandola al presente. Il carattere dei temi dell'Iliade, infatti, è talmente universale da renderla ancora oggi più che mai attuale.