Ilinx machine. a.t.a. Azienda traghettatori anime

SPETTACOLO PER AUTOVETTURA. La finzione del teatro entra nella realtà, la trasforma. La scena è paesaggio vero e proprio, artificiale o naturale che sia. I due parabrezza, i quattro finestrini sono schermi, occhi che danno sul mondo. Ma è dentro che succede. Voi la macchina e la faccenda. La realtà si trasformerà. TRAPASSERETE.... Corpo e voce: Nicolas Ceruti, Mara Marini, Cristiano Sormani Valli Impasto. Sogno e parole: Cristiano Sormani Valli Divise: Caterina Filice Fotografie: Francesca Pisoni Progetto: Nicolas Ceruti, Cristiano Sormani Valli Produzione: Ilinx Teatro "Immaginatevi di essere accompagnati in una macchina. Immaginatevi di scoprire che siete erroneamente creduti morti. E che lo capirete lentamente nel tragitto che va dal luogo di partenza al luogo di scambio, del passaggio di stato. Nell'attesa che lui arrivi. Voi spettatori ostaggi di questa situazione, schedati come ad un censimento. Come se durante il trapasso qualcuno vi prendesse i documenti e vi dicesse che non servono più, che la vostra identità è scaduta. Che noi tutti siamo qualcos'altro... Immaginatevi la più nobile fra le professioni : i traghettatori di anime. Tre individui. Modi diversi di porsi rispetto l'eterno tema del senso della vita. Il Nero, il collerico capo del gruppo, ipercodificato da regole e procedure. La Rossa, sensuale e santa con i suo sguardi al cielo , le sue voglie di terra. Il Bianco , tonto e silente , però dotato del buon senso dei campi . Immaginatevi il gioco svelarsi man mano. IMMAGINATEVI DI TORNARE ALLA REALTA', AMMONITI DI NON MORIRE IN VITA. SPETTACOLO PER 5 SPETTATORI ALLA VOLTA SU PRENOTAZIONE. Lo spettacolo si svolge interamente in autovettura. 4 repliche per serata: ore 20.45 - 21.30 - 22.15 - 23.00 15€ cad. scrivi a organizzazione@ilinx.org

